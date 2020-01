PS5: il Dualshock 4 sarà compatibile con la nuova console di Sony

I Dualshock 4, i gamepad di PlayStation 4, saranno molto probabilmente compatibili con PS5, la nuova console di Sony. A svelarlo sono i primi report da parte di alcuni sviluppatori, oltre che le prime foto del kit di sviluppo.



In questi giorni non fanno che inseguirsi insistenti rumor riguardanti PlayStation 5 e Xbox Series X. Con il CES 2020 alle porte sembra proprio che i produttori hardware abbiano voglia di parlare delle tanto attese console. Alcuni addetti ai lavori, in questo caso due studi di sviluppo, avrebbero infatti detto che PS5 sarà retrocompatibile non solo con i giochi dell'attuale generazione di console, ma anche con la gran parte dell'hardware attualmente sul mercato. DualShock 4 incluso.



L'attuale e amatissimo gamepad di PlayStation 4 e PS4 Pro, infatti, molto probabilmente potrà essere utilizzato con la gran parte dei nuovi giochi in sviluppo per la nuova console di Sony. A confermare questo rumor arriva un'immagine di un kit di sviluppo di PS5, collegato direttamente ad un controller di vecchia generazione.



D'altra parte anche i primi documenti di design del nuovo controller mostrano una periferica molto simile all'attuale con tasti aggiuntivi sul retro, per la gioia di tutti i fan del DualShock 4.