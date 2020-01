PosteMobile Creami WeBack e Creami Style con 50GB, offerte prorogate al 4 febbraio 2020

Se siete da tempo interessati a passare all'operatore italiano PosteMobile, abbiamo una notizia per voi: due delle sue offerte online più interessanti, cioè Creami WeBack e Creami Style, sono state prorogate proprio in queste ore.

PosteMobile Creami WeBack e Creami Style adesso scadranno ufficialmente il prossimo 4 febbraio 2020: avete dunque ancora un paio di settimane di tempo per sottoscrivere una di queste due offerte. PosteMobile Creami WeBack, la prima delle due, prevede credit illimitati per chiamate ed SMS, nonché 50 GIGA mensili al prezzo di 9,99 euro al mese; dato che ogni 10 GIGA non utilizzati viene erogato 1 euro bonus, alla fine del mese sarà anche possibile ricevere 4 euro di ricarica telefonica utilizzando solo 9 GIGA sui 50 proposti dall'operatore. Il meccanismo dei credit e dei rimborsi per i GIGA non utilizzati sembra essere una realtà esclusiva di PosteMobile.

PosteMobile Creami Style offre invece 500 Credit per chiamate ed SMS e 5GB di internet in 4G, al prezzo di 5 euro mensili. Una volta consumati i GIGA inclusi nell'abbonamento, è possibile attivare 5 Giga Extra al prezzo di 1 euro in più acquistabili massimo due volte nello stesso mese.