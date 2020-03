Twitch, il Dr Disrespect non giocherà mai più ad Apex Legends

Il Dr Disrespect, uno dei più noti streamer attualmente su Twitch, ha garantito che non giocherà più ad Apex Legends, titolo per cui non prova più alcun interesse. Alla notizia una persona intelligente scrollerebbe le spalle e si girerebbe dall'altra parte, ma il doc conta milioni di seguaci sparsi per il globo, interessatissimi a tutte le sue mosse e alle sue scelte in ambito videoludico, quindi come si fa a non dargli attenzione?



Il Dr Disrespect è stato uno degli streamer pagati da Electronic Arts per promuovere Apex Legends al lancio. Era il febbraio 2019 e i publisher più grandi avevano una gran voglia di strappare a Fortnite una fetta della ricca torta che stava praticamente mangiando da solo (o quasi).



Oggi, a più di un anno dal lancio, il Dr Disrespect ha perso qualsiasi interesse in Apex Legends: "Non lo giocherò mai più. Signore e signori, mi dispiace, ma non me ne frega più una mazza di questo gioco. Niente di niente."



Secondo il Dr Disrespect, il titolo di Respawn non ha più nulla da dargli e non resta niente da scoprire. Lo conosce alla perfezione e non è più motivato a giocarlo. Comunque sia, se siete dei fan di Apex Legends non disperate, perché il doc è famoso per disinstallare giochi in diretta e poi riprenderli nello streaming successivo. Certo, stavolta ha garantito il suo distacco completo dal gioco, ma in quest'epoca fluttuante niente può essere dato per assodato.