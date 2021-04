LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è stato rinviato!

Continua la maledizione in casa Warner Bros. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, infatti, è il terzo gioco in pochi mesi che il colosso dell'intrattenimento ha rinviato. TT Games ha annunciato attraverso Twitter che "il più grande e migliore gioco LEGO" è stato rinviato a data da destinarsi.

Questo annuncio arriva dopo quello di Hogwarts Legacy, rinviato al prossimo anno, e Gotham Knights, rinviato al 2022. Tutti grandi e attesi giochi su licenza e tutti e tre in lavorazione presso gli studi interni di Warner Bros. Adesso non ci resta che sperare in Suicide Squad: Kill the Justice League.

La motivazione, ovviamente, è la volontà di creare un gioco in grado di rispondere alle aspettative dei giocatori. Per questo motivo l'uscita primaverile è saltata e presto verrà annunciato il nuovo periodo di lancio. Da quanto si evince, quindi, non è esclusa a priori un'uscita entro la fine di quest'anno, solo che probabilmente LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker arriverà dopo l'estate.

"Tutti noi di TT Games stiamo lavorando sodo per rendere LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker il più grande e il miglior gioco LEGO di sempre. Ma abbiamo bisogno di più tempo per farlo. Non saremo in grado di rispettare l'uscita in primavera, ma vi aggiorneremo con un nuovo periodo di lancio il più presto possibile."

Sfortunatamente Jason Schreier aveva previsto che quest'anno sarebbe stato ricco di rinvii.