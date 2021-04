Resident Evil Village, un video mostra su PlayStation 4 Pro l'horror di Capcom

IGN ha pubblicato un nuovo video di Resident Evil Village. In questi 5 minuti possiamo vedere alcune sequenze di gameplay, filmati e combattimenti presi direttamente dalla versione per PlayStation 4 Pro dell'atteso horror di Capcom.

Si tratta di un'occasione importante per capire quello che ci aspetterà il prossimo 7 maggio 2021, quando il nuovo capitolo della saga arriverà su PlayStation, Xbox e PC. Probabilmente avremmo preferito vedere il gioco catturato da una PlayStation 4 standard, principalmente per via delle dichiarazione di Dusk Golem di qualche mese fa. Secondo l'insider, infatti, ci sarebbero stati problemi a far girare il gioco sulle console di vecchia generazione.

Nonostante questo si tratta comunque di un filmato molto ben accetto che, pur non mostrando scene particolarmente impegnative dal punto di vista grafico, sembra mostrare un comparto tecnico di buona fattura anche su PS4 Pro, privo di rallentamenti o sbavature. Occorrerà, ovviamente, valutare una versione definitiva del gioco prima di poter dare un parere definitivo, soprattutto dopo tutti i problemi che si sono avuti con Cyberpunk 2077, ma quello che si è visto finora ci ha convinti.

In previsione dell'uscita Capcom sta lentamente svelando tutte le novità e i segreti del suo gioco. Per esempio ieri ha svelato un nuovo personaggio mascherato di Resident Evil Village attraverso la locandina.