Nintendo Switch: aggiornamento per le app NES e SNES con i giochi gratis di maggio

Nintendo Switch ottiene un doppio aggiornamento per le due app dedicate al retrogaming sulle console di casa, ovvero NES e SNES, con l'aggiunta dei giochi gratis di maggio 2021 per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

Arriva dunque l'update alla versione 5.3.0 per l'app Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online e l'update 2.3.0 per l'app Super Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online. Oltre all'espansione dei rispettivi cataloghi con i nuovi giochi di maggio per gli abbonati a Nintendo Switch Online, che erano stati già annunciati nei giorni scorsi, l'update introduce anche una versione SP di Super Mario Kart con tutti i percorsi e le coppe sbloccate.

Nintendo Switch Online: si amplia il catalogo dei giochi NES e SNES per gli abbonati a maggio 2021

Si tratta in totale di 5 giochi, di cui 4 per Super Nintendo e 1 per il Nintendo a 8-bit, che vanno ad aggiungersi a tutti gli altri già disponibili per gli abbonati al servizio online di Nintendo. Ricordiamo dunque di cosa si tratta: