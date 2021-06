Dead Island, Saints Row, Metro e TimeSplitters non saranno alla Summer Games Fest o all'E3 2021

In maniera piuttosto inconsueta, Deep Silver è voluta intervenire direttamente a spegnere tutti i rumor che si stavano formando intorno all'annuncio che ci sarà l'11 giugno durante la Summer Games Fest. Il publisher tedesco, infatti, ha assicurato che Dead Island, Saints Row, Metro e TimeSplitters non saranno annunciati né al festival di Geoff Keighley né durante i giorni successivi all'interno delle conferenze dell'E3 2021.

In seguito all'annuncio di Koch Media avrà un proprio evento al Summer Game Fest, in molti hanno cominciato a fare speculazioni su quali potevano essere gli annunci fatti durante questa conferenza. Le speranze, ovviamente, sono ricadute sulle serie più amate del catalogo di Koch Media, ovvero Dead Island, Saints Row, Metro e TimeSplitters.

Sfortunatamente adesso sappiamo con sicurezza che l'11 giugno 2021 e i giorni successivi non ci sarà nessuno di questi giochi. Deep Silver, però, da una parte ci fa sapere che non appena ci saranno nuove informazioni su queste amatissime serie ce lo farà sapere e dall'altra che non vede l'ora di conoscere le impressioni dei fan su quello che sarà il vero annuncio di giugno.