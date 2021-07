Omno: data di uscita svelata, sarà su Xbox Game Pass al D1

Tramite la pagina ufficiale Twitter del gioco, abbiamo modo di scoprire la data di uscita di Omno, una nuova avventura indie sviluppata da Studio Inkyfox. Il gioco sarà disponibile dal 29 luglio 2021 su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sin dal D1, però, sarà pubblicato all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Ancora più precisamente, sarà possibile giocare grazie a Xbox Game Pass ad Omno sia in versione Xbox One (compatibile anche con Xbox Series X|S, ovviamente) che in versione PC. Ricordiamo che Omno è un gioco basato sul platform e sugli enigmi. Si tratta di un'avventura accessibile che punta molto sull'atmosfera.

Il protagonista di Omno è dotato di un bastone magico che può utilizzare per esplorare gli ambienti, planare e volare a rasoterra. È un'avventura per giocatore singolo realizzata da un esperto animatore che ha lavorato per la televisione e il mondo del cinema.

Potete vedere il trailer di annuncio di Omno a questo indirizzo.