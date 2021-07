Genshin Impact: l'update 2.0 sarà svelato presto, la data di annuncio

Genshin Impact continua ad ampliarsi e ad avere successo. Il free to play di miHoYo si avvicina sempre di più all'update 2.0 che introdurrà varie novità. Quando sarà possibile scoprirne di più in via ufficiale? Molto presto. Precisamente, la data di annuncio dell'aggiornamento è il 9 luglio alle 14:00 ora italiana.

Come potete vedere qui sotto, nel tweet dell'account ufficiale di Genshin Impact, la diretta dedicata all'update 2.0 andrà in onda sul canale Twitch ufficiale. Se non avrete modo di seguirla, la diretta sarà poi ricaricata alle 18:00 ora italiana del 9 luglio su YouTube.

Secondo quanto è emerso fino a questo momento, l'update 2.0 includerà nuovi ambienti, personaggi, nemici e sistemi di gioco. Genshin Impact, quindi, è pronto per diventare ancora più grande e massiccio: già ora si tratta di un titolo con molti contenuti.

Per il momento non ci resta altro da fare se non attendere nuovi dettagli. Fra un paio di giorni sapremo tutto quello che c'è da sapere su Genshin Impact Update 2.0. Per ingannare l'attesa, vi consigliamo di guardare un affascinante trailer disegnato sulla storia di Kaedehara Kazuha.