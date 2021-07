Guardians of the Galaxy: Marvel ha dato piena libertà, Eidos ha puntato tutto sulla trama

Mary DeMarle e Partick Fortier, sviluppatori di Eidos Montreal, hanno parlato di Guardians of the Galaxy in una recente intervista rilasciata a Gamesindustry.biz. Tramite questa, hanno svelato che Marvel ha dato al team piena libertà con il gioco e che di conseguenza lo studio ha puntato tutto sulla trama.

Precisamente, Marvel ha detto a Eidos di "creare il gioco che desideravano, l'importante era rimanere fedeli all'essenza dei personaggi" del team di Guardians of the Galaxy. Lo studio di sviluppo di Square Enix ha quindi ragionato sulla questione ed "è diventato abbastanza chiaro che avremmo espresso l'unicità dei Guardiani attraverso la narrativa. E se vuoi proporre un gioco fondato sulla trama, allora non è l'idea migliore puntare a un gioco live service o multigiocatore".

Guardians of the Galaxy

Non dimentichiamoci inoltre che Eidos Montreal ha lavorato su grandi giochi single player come Tomb Raider e Deus Ex. Il passato dello studio ha ovviamente condizionato la scelta degli sviluppatori di Guardians of the Galaxy. DeMarle ha anche affermato che puntando su una modalità giocatore singolo "il team è stato in grado di focalizzarsi sulla creazione di una storia d'impatto".

Ricordiamo che in Guardians of the Galaxy ci metterà nei panni di Star-Lord: i suoi alleati non saranno controllabili direttamente, ma potremo attivare alcune delle loro abilità mentre combattono in autonomia. Inoltre, sarà possibile condizionare i rapporti tra i personaggi compiendo scelte durante le missioni.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 26 ottobre. Sappiamo anche che il gioco avrà il doppio dei dialoghi di Deus Ex.