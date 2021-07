Genshin Impact, un affascinante trailer disegnato sulla storia di Kaedehara Kazuha

Genshin Impact torna a mostrarsi con un nuovo trailer, incentrato ancora sul nuovo personaggio di Kaedehara Kazuha e in particolare sulla sua storia e i suoi retroscena, illustrati con un affascinante stile disegnato.

Il video, riportato qui sopra, sembra trarre ispirazione dalle illustrazioni dell'ukiyo-e, la stampa artistica giapponese del periodo Edo, con una serie di immagini parzialmente animate che mostrano vari eventi della vita di Kaedehara Kazuha, personaggio che, d'altra parte, sembra associarsi abbastanza bene allo stile del mondo fluttuante.

Il personaggio in questione rappresenta la più recente aggiunta al cast dell'action RPG di MiHoYo, ed è stato già mostrato in un primo trailer di presentazione e poi in un altro con scene di gameplay. In questo caso, il video ha carattere totalmente narrativo e racconta alcune caratteristiche di base di Kazuha e gli eventi alla base della sua storia, che l'hanno reso un fuggitivo.

Previsto arrivare nelle prossime settimane su PS4, PC e dispositivi mobile attraverso un aggiornamento a Genshin Impact, Kaedehara Kazuha è un ronin di Inazuma che si ritrova a seguire il viaggio della Crux Flett di Liyue. È una persona gentile, generosa ed elegante, il cui cuore deve però sopportare un grande peso dal passato.