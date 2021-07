Final Fantasy 7, Tifa e Cloud si amano nel cosplay di alex.shtein e yunakairi.cosplay

Tifa e Cloud sono due tra i personaggi più amati di Final Fantasy 7, remake compreso, tanto che molti vorrebbero vederli insieme come coppia. Sicuramente è così per i cosplayer alex.shtein e yunakairi.cosplay, che hanno deciso di rappresentarli in un momento intimo, decisamente romantico, per un cosplay strepitoso..

Cloud è sdraiato sul letto e tiene Tifa tra le sue braccia. La luce soffusa alle loro spalle aiuta moltissimo a creare la giusta atmosfera, per uno scatto davvero bello, come splendidi sono i due costumi, davvero accurati in ogni dettaglio.

Final Fantasy 7 è sicuramente il capitolo più famoso della nota saga di giochi di ruolo giapponesi, che presto sarà arricchita da un sedicesimo episodio.

