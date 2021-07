Resident Evil Village aggiunge il supporto a FidelityFX Super Resolution su Steam e corregge Denuvo

Capcom ha annunciato di aver pubblicato un aggiornamento per la versione Steam di Resident Evil Village pensato per migliorare notevolmente le prestazioni di gioco. Da una parte, infatti, ha aggiunto il supporto a FidelityFX Super Resolution di AMD, dall'altra parte ha corretto i problemi col sistema anti pirateria Denuvo, responsabile di alcuni cali di prestazione.

L'aggiornamento a FSR di AMD era nell'aria già da un po' di tempo. Questa tecnologia, infatti, consente di applicare degli speciali processi in grado di migliorare notevolmente le prestazioni degradando in maniera impercettibile la grafica dei giochi.

Essendo una tecnologia disponibile per tutti, dopo questo aggiornamento tutti coloro che possiedono il gioco potrebbero decidere di attivare Super Resolution, indipendentemente dalla GPU utilizzata.

Il secondo miglioramento di questa patch prevede "aggiustamenti per ottimizzare la tecnologia anti pirateria": in altre parole Capcom dovrebbe aver patchato il software Denuvo che, come evidenziato -ironia della sorte- da dei pirati, impattava in maniera molto forte sulle prestazioni del gioco.