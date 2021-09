Assassin's Creed Valhalla: update 1.3.1 aggiunge mappe, abilità, armi e una nuova difficoltà

Assassin's Creed Valhalla è di nuovo pronto a espandersi con un aggiornamento. L'update 1.3.1 includerà nuovi contenuti, comprese mappe, abilità, armi e un nuovo livello di difficoltà. La data di uscita è fissata per il 7 settembre 2021. Ecco i dettagli.

Come condiviso dall'account ufficiale di Assassin's Creed su Twitter, Valhalla includerà tre nuove mappe per la modalità Razzie Fluviali, alle quali si sommeranno anche nuove armi e nuovi pezzi di equipaggiamento, tra i quali sarà di certo inclusa la categoria delle spade corte. Inoltre, ci saranno tre nuove abilità, di cui per ora non abbiamo dettagli. Infine, per chiunque trovi il gioco troppo facile, ci sarà modo di accedere a un nuovo livello di difficoltà chiamato "Incubo".

Diamo anche per scontato che l'update 1.3.1 di Assassin's Creed Valhalla includa anche una serie di correzioni ai bug e ai glitch. Come sempre, dovremo attendere l'uscita per poter scoprire esattamente cosa propone questo aggiornamento, testandolo in prima persona o tramite una patch note ufficiale più dettagliata.

