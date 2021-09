Rush Rally Origins, la recensione del rally tascabile

D'altra parte, la serie Rush Rally è ormai una sorta di istituzione in ambito mobile, con il primo capitolo che risale a oltre un lustro fa e una serie di evoluzioni che l'hanno portata fino a diventare una sorta di vero e proprio sim-cade con Rush Rally 3 , per poi tornare improvvisamente sui propri passi con questo nuovo Origins, che come dice il titolo cerca di recuperare alcune caratteristiche tipiche dei primi capitoli. Tra queste c'è la particolare inquadratura dall'alto , che consente di vedere il gioco con una visuale isometrica o con telecamera fissata dietro la vettura, in entrambi casi con soluzioni che si rivelano sorprendentemente pratiche, nonostante a prima vista sembrino forzature arcaiche. È facile vedere, soprattutto con l'impostazione isometrica, una citazione al mitico Neo Drift Out per Neo Geo, e lo spirito è in effetti vicino a quel tipo di gioco, anche se il sistema di guida si rivela in verità ben più profondo e realistico, sotto diversi aspetti.

Sembra di assistere a una sorta di rinascita del rally arcade, come dimostra anche questa recensione di Rush Rally Origins , che arriva a breve distanza da quella dell'ottimo Art of Rally . Manco a dirlo, è dall'ambito indie che questa tipologia di giochi trae nuova linfa vitale, l'unico ambiente produttivo che può dare spazio a interpretazioni più originali e rischiose del racing, fregandosene altamente della presenza o meno di licenze ufficiali e realismi spinti. Ed è proprio quello di cui avevamo bisogno, a quanto pare: c'è una freschezza notevole in questi giochi, nonostante affondino le radici nella tradizione più classica del racing game, in questo caso anche con un voluto ritorno alle "origini" affermato fin dal titolo stesso del gioco.

Rush Rally Origins punta all'arcade ma non disdegna una certa cura nella riproduzione del modello di guida, che risulta piuttosto accurato rispetto a quello che si potrebbe pensare a una prima e rapida occhiata. La cosa che colpisce di più nel gameplay è il fatto di riuscire a trovare un ottimo equilibrio tra un sistema di controllo intuitivo e un livello di sfida che rimane comunque molto sostenuto, imponendo fin da subito una notevole pulizia nelle traiettorie e la capacità di rosicchiare secondi a ogni curva, spingendo sempre al limite. Anche da questo punto di vista, gli elementi di contatto con Art of Rally sono molteplici: la guida dà una grande soddisfazione e richiede movimenti fluidi e capacità di adattamento immediata, puntando ovviamente molto sul drifting, in maniera anche non troppo realistica ma veramente appagante. L'unico neo sta nel comportamento un po' incerto dell'auto dal punto di vista della fisica, per cui le conseguenze di un contatto a bordo pista possono essere piuttosto imprevedibili, anche se questo rientra un po' nella dinamica tipica del genere.

Grafica e controlli

Rush Rally Origins presenta anche una modalità gara con più auto sul tracciato

Puntando al realismo ma scendendo ai compromessi necessari per funzionare al meglio sui dispositivi mobile, sul fronte della grafica Rush Rally Origins sembra semplicemente un racing game di vari anni fa, ma c'è una certa coerenza nel modo in cui il rally viene messo in scena in questo gioco. Le auto sono ben fatte e animate, la polvere che si alza dal fondo stradale sterrato è precisamente quello che vogliamo vedere mentre affrontiamo le curve di traverso e tutto il resto, in fin dei conti, conta fino a un certo punto. Certo siamo lontani da certe interpretazioni artistiche in grado di dare un'impronta stilistica anche a un racing di questo tipo (sì, stiamo parlando ancora di Art of Rally), ma c'è una notevole coerenza nell'aspetto grafico di questo gioco, che peraltro è studiato soprattutto per scorrere via veloce. Cosa che avviene anche senza grossi problemi, sebbene su dispositivi più vecchi i 60 fps tendano a mostrare diversi cali.

Allo stesso modo, l'audio è precisamente quello che ci si potrebbe aspettare da un titolo del genere, senza mostrarsi particolarmente accurato o realistico ma comunque in grado di replicare i ruggiti dei bolidi del Gruppo B in maniera piuttosto soddisfacente.

Rush Rally Origins propone ovviamente la classica varietà di fondi stradali

Un problema non da poco è rappresentato dal sistema di controllo: entrambe le soluzioni studiate nitidamente per i dispositivi mobile, ovvero i comandi virtuali su touch screen e l'inclinazione via giroscopio, si dimostrano piuttosto insufficienti a garantire la giusta precisione, tanto più in un gioco che fa della leggerezza nell'aggiustamento delle traiettorie un elemento fondamentale. La soluzione di gran lunga migliore, per non dire l'unica in grado di rendere giustizia al gioco, è allora l'uso del controller, con tutte la mancanza di praticità che questo comporta in un contesto del genere.