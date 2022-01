Danganronpa, il cosplay di Junko Enoshima di yayahan è sfrontato e alla moda

Junko Enoshima, il personaggio di Danganronpa, è sfrontata e alla moda in questo cosplay di yayahan, una delle cosplayer più acclamate del mondo, nonché autrice di un libro sulla cultura del cosplay.

yayahan riproduce in modo eccellente Junko Enoshima, sia nel costume, una divisa scolastica molto fashion (non per niente la ragazza viene chiamata Ultimate Fashionista), sia nella pettinatura, con quella chioma bionda che sembra stia per esplodere, nonostante le due trecce.

Ben pensata anche la posa, che riprende la sfrontatezza del personaggio, nonché la sua personalità multipla. Da notare infine l'ambientazione della foto: ci troviamo all'interno di una scuola e la cosplayer è seduta su di una cattedra, con dietro una lavagna. Lo sfondo perfetto per Junko Enoshima.

La serie Danganronpa è sviluppata da Spike Chunsoft e negli anni è diventata oggetto di culto da parte di molti giocatori. Si tratta di visual novel che raccontano delle vicende della Hope's Peak Academy, una scuola che accetta solo i migliori studenti dell'intero pianeta, che diventa una vera e propria prigione per i protagonisti, costretti a partecipare a un gioco letale da un individuo misterioso.