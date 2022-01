Age of Empires 4 in arrivo su Xbox? Alcuni utenti stanno testando il gioco

Age of Empires 4 potrebbe arrivare a breve anche su Xbox: stando a dei codici individuati su Xbox Store, sembra che alcuni utenti stiano testando il gioco internamente.

In effetti non si tratterebbe di un mistero: alcuni mesi fa Microsoft ha detto di star lavorando alla versione console di Age of Empires 4, ma di dover capire bene come far funzionare l'esperienza su controller per evitare una conversione macchinosa e poco entusiasmante.

Probabilmente è proprio in tal senso che puntano i test interni, ed è tramite questo percorso che gli sviluppatori potranno individuare le soluzioni migliori per portare l'eccellente strategico anche su console.

Nella recensione di Age of Empires 4, il nostro Francesco Serino ha scritto che il nuovo capitolo del franchise Microsoft "è tutto ciò che un appassionato della serie poteva desiderare".

Parliamo infatti di un titolo che "rinnova la formula senza strafare e rispettando il passato, offre quattro campagne indimenticabili e online è destinato a conquistare milioni di giocatori."