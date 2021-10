FIFA 22 Ultimate Team: le migliori formazioni e tattiche personalizzate

Ecco quali sono, a nostro avviso, le migliori formazioni e tattiche personalizzate per i vostri team di FUT in FIFA 22.

In questa guida di FIFA 22 Ultimate Team vi spiegheremo quali sono, a nostro avviso, le migliori formazioni e tattiche personalizzate per i vostri team di FUT. Prima ancora di pensare a elementi come l'Intesa o futuri acquisti è bene scegliere la formazione ideale per la propria squadra e quali tattiche operare. In questo modo sarà più semplice determinare quali ruoli sono scoperti e quali giocatori potrebbero fare la differenza per la vostra squadra.

Introduzione FIFA 22, gli spalti con i tifosi del Liverpool Le migliori formazioni per FUT in FIFA 22 dipendono molto dallo lo stile di gioco che volete adottare. Un equilibrato 4-4-2, ad esempio, offre una retroguardia e un centrocampo solido, in grado di supportare anche le manovre offensive. Uno schieramento con cinque difensori invece sacrifica le potenziali occasioni da rete, ma garantisce maggiore sicurezza nelle retrovie. Ovviamente è importante anche considerare l'Intesa e i giocatori migliori in vostro possesso. Se ad esempio avete degli ottimi attaccanti l'ideale sarebbe costruire una formazione che si adatti alle loro potenzialità. Non dimenticate poi che è possibile modificare il ruolo di un giocatore tramite le apposite carte per ottenere un valore di Intesa migliore. Insomma ci sono molte variabili che dovrete tenere in considerazione quando si tratta di creare il team perfetto con le risorse a disposizione. Anche senza i migliori fuoriclasse in circolazione, scegliere una formazione è il punto di inizio per creare la squadra perfetta. Una volta decisa la struttura e le tattiche da utilizzare, infatti, potrete iniziare a pensare a quali sono le criticità della vostro team e quali giocatori potrebbero far comodo per rinforzare la rosa. Quelle che trovate di seguito sono alcune formazioni che vi suggeriamo, ma non necessariamente le migliori in senso assoluto. In un gioco competitivo come FIFA 22 Ultimate Team il bello è proprio quello di sperimentare e trovare la soluzione perfetta per le proprie esigenze o per adattarsi agli avversari.

4-2-3-1 FIFA 22, azione pericola in area Laddove cerchiate un modulo difensivo che permetta di tenere a bada l'offensiva della squadra, in FIFA 22 il 4-2-3-1 potrebbe fare al caso vostro. Con questa formazione il reparto difensivo riceve un grande aiuto dai CDC, che al tempo stesso possono dar vita a pericolosi contropiedi, con le giuste impostazioni per le tattiche personalizzate. Inoltre è un ottimo modulo da utilizzare nelle fasi avanzate di un match per assicurarsi la vittoria se siete in vantaggio. Lo svantaggio è quello di non avere grande supporto sulle fasce dai centrocampisti avanzati, ma potete sempre optare per un un 4-2-3-1 largo a discapito della stabilità del centrocampo. A volte inoltre potreste avere la sensazione che il vostro team manchi di mordente nella trequarti avversaria, in questi casi potete modificare le impostazioni per i centrocampisti avanzati e renderli più aggressivi. Di seguito trovate le tattiche personalizzate che vi raccomandiamo per il 4-2-3-1. Ovviamente sentitevi liberi di modificare i setting in base alle vostre esigenze e gusti. Difesa Stile Difesa: Equilibrata

Ampiezza: 50

Profondità: 50 Attacco Costruzione manovra: lenta

Creazione occasioni: Inserimenti offensivi o equilibrata

Ampiezza: 60

Giocatori in area: 5

Angoli: 2

Punizioni: 2 Di seguito invece le istruzioni che vi raccomandiamo per ogni singolo ruolo nel 4-2-1-3. Anche in questo caso, sentitevi liberi di sperimentare. POR Salvataggi sui cross: equilibrato

Salvataggi fuori area: equilibrato DC Inserimenti offensivi: resta dietro in attacco

Intercettazioni: normali

Posizione in difesa: resta in posizione TS e TD Inserimenti offensivi: equilibrato o resta dietro in attacco

Intercettazioni: normali

Tipo di inserimento: attacco misto

Posizione in difesa: resta in posizione CDC Atteggiamento difensivo: difesa equilibrata

Supporta manovra offensiva: attacco equilibrato o resta dietro in attacco

Intercettazioni: normali

Posizione in difesa: copertura al centro

Piazzamento libero: resta in posizione COC sinistro e destro Supporta manovra difensiva: supporto in difesa base

Supporto sui cross: entra in area per il cross

Piazzamento libero: resta in posizione

Intercettazioni: normali COC Supporto manovra difensiva: supporto in difesa base

Supporto sui cross: inserimento per i cross equilibrato

Piazzamento libero: resta in posizione

Intercettazioni: normali ATT Inserimenti di supporto: ampiezza bilanciata

Inserimenti offensivi: attacco misto

Intercettazioni: intercettazioni normali

Supporta manovra difensiva: rimani in avanti

4-4-2 contenimento FIFA 22, Mbappé Il 4-4-2 è un grande classico e nelle sua variante con due mediani davanti alla linea difensiva in FIFA 22 è una soluzione equilibrata e versatile che offre una difesa solida senza rinunciare all'attacco. Con questa formazione probabilmente è meglio se i terzini non avanzino troppo, piuttosto se vi serve un po' di aggressività extra potete impostare le istruzioni individuali per spingere in avanti i CDC durante le manovre offensive. Il 4-4-2 permette di sperimentare varie soluzioni differenti, tra cui anche il 4-2-2-2 con due centrocampisti avanzati dietro le punte se vi piace giocare in modo aggressivo a centrocampo. Di seguito trovate le tattiche personalizzate che vi raccomandiamo per questa formazione. Ovviamente sentitevi liberi di modificare i setting in base alle vostre esigenze e gusti. Difesa Stile Difesa: Equilibrato

Ampiezza: 50

Profondità:50 Attacco Costruzione manovra: palla lunga

Creazione occasioni: equilibrato

Ampiezza: 55

Giocatori in area: 5

Angoli: 2

Punizioni: 2 Di seguito invece le istruzioni che vi raccomandiamo per ogni singolo ruolo nel 4-4-2 di contenimento. Anche in questo caso, sentitevi liberi di sperimentare e trovare i parametri che fanno al caso vostro. POR Salvataggi sui cross: equilibrato

Salvataggi fuori dall'area: equilibrato DC Inserimenti offensivi: resta dietro in attacco

Intercettazioni: normali

Posizione in difesa: resta in posizione TS e TD Inserimenti offensivi: resta dietro in attacco

Intercettazioni: normali

Tipo di inserimento: attacco misto

Posizione in difesa: resta in posizione ES ed ED Supporto manovra difensiva: supporto in difesa base

Creazione opportunità: ampiezza bilanciata

Inserimento: inserisciti alle spalle

Supporto sui cross: inserimento per i cross equilibrato

Intercettazioni: normali CDC Atteggiamento difensivo: difesa equilibrata

Supporta manovra offensiva: attacco equilibrato o resta dietro in attacco

Intercettazioni: normali

Posizione in difesa: copertura al centro

Piazzamento libero: resta in posizione ATT Inserimenti di supporto: ampiezza bilanciata

Inserimenti offensivi: attacco misto

Intercettazioni: intercettazioni normali

Supporta manovra difensiva: supporto in difesa base

4-3-1-2 FIFA 22, l'intesa è fondamentale per creare la squadra perfetta Il 4-3-1-2 è una formazione compatta a centro campo e che permette uno stile di gioco basato sul possesso palla, mentre sulle fasce i terzini possono dare man forte sia nelle manovre offensive che in difesa. Lo svantaggio è che le palle lunghe sulle fasce potrebbero lasciarvi completamente scoperti, specie se nella squadra avversaria ci sono esterni rapidi. In compenso i le due punte e il COC a sostenerle riusciranno a mettere costantemente sotto pressione gli avversari. Come alternativa a questo modulo potete provare il 4-3-3 con tre punte se volete una formazione ancora più aggressiva e ampia nella trequarti avversaria, ma a discapito dalla stabilità difensiva. Di seguito trovate le tattiche personalizzate che vi raccomandiamo per il 4-3-1-2. Ovviamente sentitevi liberi di modificare i setting in base alle vostre esigenze e gusti. Difesa Stile Difesa: equilibrato

Ampiezza: 55

Profondità: 50 Attacco Costruzione manovra: lenta

Creazione occasioni: possesso palla

Ampiezza: 55

Giocatori in area: 4

Angoli: 2

Punizioni: 2 Di seguito invece le istruzioni che vi raccomandiamo per ogni singolo ruolo nel 4-3-1-2. Anche in questo caso, sentitevi liberi di sperimentare e trovare i parametri che fanno al caso vostro. POR Salvataggi sui cross: equilibrato

Salvataggi fuori dall'area: equilibrato DC Inserimenti offensivi: resta dietro in attacco

Intercettazioni: normali

Posizione in difesa: resta in posizione TS e TD Inserimenti offensivi: attacco equilibrato

Intercettazioni: normali

Tipo di inserimento: sovrapponiti

Posizione in difesa: resta in posizione CC sinistro e destro Supporto manovra offensiva: attacco equilibrato o avanza

Supporto sui cross: inserimento per i cross equilibrato

Intercettazioni: normali

Piazzamento libero: resta in posizione

Posizioni in difesa: copertura al centro CC Supporto manovra offensiva: resta dietro in attacco

Supporto sui cross: inserimento per i cross equilibrato

Intercettazioni: normali

Piazzamento libero: resta in posizione

Posizioni in difesa: copertura al centro COC Supporto manovra difensiva: supporto in difesa base

Supporto sui cross: entra in area per il cross

Piazzamento libero: resta in posizione

Intercettazioni: normali ATT Inserimenti di supporto: rimani centrale

Inserimenti offensivi: inserisciti alle spalle

Intercettazioni: intercettazioni normali

Supporta manovra difensiva: supporto alla difesa base o rimani in avanti

4-3-2-1 FIFA 22, gli eroi del FUT Il 4-3-2-1 è una formazione che può dare ottimi risultati in FIFA 22 e garantire tante opzioni offensive, specialmente grazie al lavoro sulle fasce e il supporto dei centrocampisti. Se impostato e giocato come si deve è un modulo compatto e dirompente, che le squadre avversarie faranno fatica a contenere. Di contro però sarete esposti nei contropiedi, specialmente sulle fasce, visto che i terzini saranno costretti ad avanzare durante le manovre offensive. All'occorrenza potete anche passare da questa formazione al 4-3-1-2, di cui abbiamo parlato sopra, per avere una squadra più solida nel caso siate in vantaggio e vogliate assicurarvi il vantaggio. Di seguito trovate le tattiche personalizzate che vi raccomandiamo per il 4-3-2-1. Ovviamente sentitevi liberi di modificare i setting in base alle vostre esigenze e gusti. Difesa Stile Difesa: equilibrato

Ampiezza: 40

Profondità: 50 Attacco Costruzione manovra: equilibrato

Creazione occasioni: passaggi diretti

Ampiezza: 40

Giocatori in area: 5

Angoli: 1

Punizioni: 1 Di seguito invece le istruzioni che vi raccomandiamo per ogni singolo ruolo nel 4-3-2-1. Anche in questo caso, sentitevi liberi di sperimentare e trovare i parametri che fanno al caso vostro. POR Salvataggi sui cross: equilibrato

Salvataggi fuori dall'area: equilibrato DC Inserimenti offensivi: resta dietro in attacco

Intercettazioni: normali

Posizione in difesa: resta in posizione TS e TD Inserimenti offensivi: attacco equilibrato

Intercettazioni: normali

Tipo di inserimento: attacco misto

Posizione in difesa: resta in posizione CC sinistro e destro Supporto manovra offensiva: attacco equilibrato o avanza

Supporto sui cross: inserimento per i cross equilibrato

Intercettazioni: normali

Piazzamento libero: resta in posizione

Posizioni in difesa: copertura sulle fasce CC Supporto manovra offensiva: resta dietro in attacco

Supporto sui cross: inserimento per i cross equilibrato

Intercettazioni: normali

Piazzamento libero: resta in posizione

Posizioni in difesa: copertura al centro AD e AS Inserimenti di supporto: rimani centrale

Inserimenti offensivi: attacco misto

Intercettazioni: normali

Supporto manovra difensiva: supporto alla difesa base ATT Inserimenti di supporto: ampiezza bilanciata

Inserimenti offensivi: attacco misto

Intercettazioni: intercettazioni normali

Supporta manovra difensiva: rimani in avanti

3-1-4-2 FIFA 22 Il 3-1-4-2 in FIFA 22 permette di avere una formazione aggressiva o difensiva a seconda delle vostre esigenze e delle tattiche che utilizzerete, rivelandosi una delle più versatili in assoluto. Se state cercando disperatamente il goal potete spingere i centrocampisti nelle fasce in avanti, puntando sul CDC per mantenere saldo il centrocampo in caso di un contropiede. Se invece siete in vantaggio potrete chiedere agli esterni di dare una mano in difesa. Se poi aveste bisogno di un pizzico di aggressività in più, potete passare al 3-1-4-2 sostituendo il mediano per un centrocampista dietro le punte. Ovviamente il tutto a discapito della stabilità della difesa. Di seguito trovate le tattiche personalizzate che vi raccomandiamo per il 3-1-4-2. Ovviamente sentitevi liberi di modificare i setting in base alle vostre esigenze e gusti. Difesa Stile Difesa: equilibrato

Ampiezza: 65

Profondità: 50 Attacco Costruzione manovra: palla lunga

Creazione occasioni: equilibrato

Ampiezza: 65

Giocatori in area: 5

Angoli: 2

Punizioni: 2 Di seguito invece le istruzioni che vi raccomandiamo per ogni singolo ruolo nel 3-1-4-2. Anche in questo caso, sentitevi liberi di sperimentare e trovare i parametri che fanno al caso vostro. POR Salvataggi sui cross: equilibrato

Salvataggi fuori dall'area: equilibrato DC Inserimenti offensivi: resta dietro in attacco

Intercettazioni: normali

Posizione in difesa: resta in posizione ES ed ED Supporto manovra difensiva: rientra in difesa

Creazione opportunità: ampiezza bilanciata

Inserimento: inserisciti alle spalle

Supporto sui cross: inserimento per i cross equilibrato

Intercettazioni: normali CDC Atteggiamento difensivo: difesa equilibrata o marcatura ad uomo

Supporta manovra offensiva: resta dietro in attacco

Intercettazioni: normali

Posizione in difesa: copertura al centro

Piazzamento libero: resta in posizione CC sinistro e destro Supporto manovra offensiva: attacco equilibrato

Supporto sui cross: inserimento per i cross equilibrato

Intercettazioni: normali

Piazzamento libero: resta in posizione

Posizioni in difesa: copertura sulle fasce ATT Inserimenti di supporto: rimani al centro

Inserimenti offensivi: inserisciti alle spalle

Intercettazioni: intercettazioni normali

Supporta manovra difensiva: resta avanti