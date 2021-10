Cooler Master NR200P MAX: in arrivo il primo case della nuova linea con PSU e AIO già installati

Il nuovo Cooler Master NR200P MAX, in arrivo il 4 ottobre, aggiunge un'opzione di fascia alta alla celebre linea di case small Mini-ITX Cooler Master con un modello definito come una piattaforma di assemblaggio pre-personalizzata e ottimizzata. Include infatti un dissipatore AIO da 280 mm e un alimentatore modulare da 850 W completo di cavi di alta qualità e ventole silenziose. Da qui un prezzo di 395 euro che corrisponde però a una solida base già pronta per procedere all'assemblaggio della configurazione con il minimo sforzo.

Le linee del Cooler Master NR200P MAX sono molto simili a quelle della serie small form factor (SFF) NR200, ma la disposizione interna è diversa ed è ottimizzata in funzione del sistema di raffreddamento AIO da 288 mm, composto da 2 ventole da 140 mm SickleFlow PWM, e dell'alimentatore Cooler Master V850 SFX 80+ GOLD da 850 Watt, completamente modulare e corredato da cavi PCI-e 16AWG in funzione di una minore resistenza e una maggiore efficienza.

Il Cooler Master NR200P MAX è piccolo ma può ospitare una configurazione di fascia alta</em>

La paratia sinistra del nuovo case Cooler Master può essere sia in vetro temperato, sia in acciaio SGCC traforato, come quella destra, pensata per garantire una buona traspirazione a un case da appena 18.3 litri di volume, benché capace di alloggiare schede video lunghe finoa 33.6 centimetri. Guadagna quindi 6 millimetri rispetto al Cooler Master NR200P standard, ritornato però in auuge grazie all'arrivo di modelli con nuove colorazioni scelte dal pubblico. Di seguito le specifiche tecniche del case Mini-ITX Cooler Master NR200P MAX:

Scheda tecnica Cooler Master NR200P MAX

Supporto schede madri: Mini ITX (dimensioni massime 170 x 180 mm)

Mini ITX (dimensioni massime 170 x 180 mm) Raffreddamento: AIO da 280mm con 2 ventole da 140mm SickleFlow PWM

AIO da 280mm con 2 ventole da 140mm SickleFlow PWM Vani storage: 2x da 2.5 pollici, 1x combo da 2.5 o 3.5 pollici, 1 x 3.5 pollici

2x da 2.5 pollici, 1x combo da 2.5 o 3.5 pollici, 1 x 3.5 pollici Volume: 18.3 litri

18.3 litri Connettività pannello I/O: 2x USB Type-A 3.2 Gen 1, jack audio combo 3.55 mm

2x USB Type-A 3.2 Gen 1, jack audio combo 3.55 mm Materiali: acciaio SGCC, plastica ABS

acciaio SGCC, plastica ABS Dimensioni: lunghezza 71,41 x 42,51 x 6,55 cm

lunghezza 71,41 x 42,51 x 6,55 cm Clearance ventola CPU: 67 mm

67 mm Clearance GPU: 336 mm

336 mm Peso: 5,93 kg

5,93 kg Colori: Grigio Ardesia

Grigio Ardesia Disponibilità: 4 ottobre

4 ottobre Garanzia: 2 anni case e raffreddamento, 10 anni alimentatore

2 anni case e raffreddamento, 10 anni alimentatore Prezzo consigliato: 395 euro