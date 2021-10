FIFA 22 Ultimate: come ottenere crediti velocemente in FUT

È fondamentale dunque accumulare quanti più crediti possibili, necessari per acquistare pacchetti e nuovi giocatori. Di seguito trovate alcuni consigli per ottenere questa valuta velocemente e al tempo stesso evitare sprechi non necessari.

FIFA Ultimate Team (per gli amici FUT) è una modalità in cui l'obiettivo è quello di costruire una squadra, utilizzando giocatori di qualsiasi club e nazionalità, con cui competere offline e online con altri giocatori. Le squadre vengono composte utilizzando le Carte FUT che si ottengono tramite i pacchetti o acquistando calciatori da altri utenti. Per ottenere buoni risultati non basta saper giocare bene, ma è necessaria anche dedizione, un'oculata gestione del tempo e delle risorse, nonché una certa furbizia nelle manovre di mercato. E ovviamente qualche colpo di fortuna nel mezzo non guasta.

In questa guida di FIFA 22 Ultimate Team vi spiegheremo come guadagnare velocemente Crediti , la valuta di gioco essenziale per acquistare pacchetti e nuovi calciatori.

Come avrete intuito disputare un buon numero di match in entrambe le modalità è essenziale per accumulare crediti, nonché pacchetti, quindi cercate di dedicargli un po' del vostro tempo libero ogni settimana.

Uno dei modi migliori e più sicuri per guadagnare crediti in FIFA 22 Ultimate Team è fondamentalmente quello di giocare nelle modalità Squad Battles e Division Rivals . La prima è una modalità "offline" in cui con la vostra squadra affronterete quelle di altri giocatori nel mondo controllate dalla CPU. Ogni settimana avrete a disposizione 40 partite utili per guadagnare Punti Battaglia e scalare la classifica. Migliore sarà il vostro piazzamento maggiori saranno le ricompense. In FUT Division Rivals, invece, affronterete altri giocatori come voi, con l'obiettivo di salire di Divisione. Ogni settimana se avrete vinto un certo numero di match riceverete o potrete scegliere uno dei premi in palio in base alla divisione e al livello attuali.

A prescindere che vinciate o perdiate, in FIFA 22 Ultimate Team al termine di ogni partita otterrete dei crediti a seconda delle vostre prestazioni. Parliamo di un piccolo quantitativo, ma se riuscirete a conseguire un buon numero di vittorie in poco tempo allora vi troverete tra le mani un piccolo tesoretto da investire nel mercato dei trasferimenti. Inoltre, avanzando nella stagione e completando varie sfide riceverete dei potenziamenti che aumentano il numero di crediti ottenuti dalle partite.

Il mercato dei trasferimenti, quando acquistare e vendere calciatori

FIFA 22, Alexander- Arnold del Liverpool

Se finora abbiamo parlato di attività che richiedono anche bravura in campo, quello che affronteremo ora è l'aspetto più importante quando si tratta di farmare crediti a volontà in FIFA 22 Ultimate Team, ovvero il mercato dei trasferimenti. Potenzialmente è la risorsa migliore per accumulare grandi cifre in poco tempo, ma se farete delle scelte sbagliate potreste gettare alle ortiche migliaia di crediti in men che non si dica.

Tramite il mercato potrete acquistare carte di altri utenti o mettere in vendita quelle in vostro possesso. L'obiettivo base che vi dovete prefissare in tal senso è ovviamente quello di non acquistare mai un calciatore a un prezzo superiore del suo valore effettivo e al tempo stesso di non "svendere" le vostre carte. Un buon metodo per assicurarsi di non prendere "fregature" è quello di usare Futbin, un portale di terze parti dove potrete accertarvi in qualsiasi momento del reale valore di mercato di un calciatore. Infatti, la compravendita dei calciatori di FIFA Ultimate Team assomiglia un po' al mercato azionario, con i valori delle carte che fluttuano costantemente in base ad alcuni fattori, come le Sfide Creazione Rosa (SCR) o gli orari della giornata.

Ci sono tuttavia alcune buone abitudini che permettono di concludere buoni affari nel mercato di FUT senza troppe difficoltà. La prima è quella di operare in alcuni momenti specifici della settimana. Ad esempio, conviene acquistare nuove carte la domenica sera e il lunedì mattina. Al termine del weekend della FUT Champions molti utenti mettono in vendita i loro calciatori per ottenere crediti, il che significa che il mercato si riempirà di carte e i prezzi saranno più bassi del solito. In generale comunque conviene fare acquisti la sera sul tardi, visto che ci saranno meno utenti attivi e quindi è meno probabile che i prezzi delle aste salgano alle stelle.

Quandosi tratta di vendere giocatori, invece, il momento migliore è tra il giovedì sera e il venerdì mattina, visto che molti utenti saranno disposti a mettere mano al portafogli virtuale per rafforzare la loro squadra in vista del weekend e quindi eventualmente a spendere più del solito nelle aste. In generale i momenti migliori della giornata per vendere sono quelli con i picchi di utenti contemporanei attivi, solitamente tra le 19:00 e le 22:00 e la mattina. Tenete a mente che in generale i prezzi potrebbero fluttuare drasticamente in base anche all'anteprima dei pacchetti, una funzione grazie alla quale è possibile sapere in anticipo i contenuti di quelli oro e argento.

Un altro consiglio è quello di utilizzare la Web App e la Companion App per dispositivi mobile ufficiali di EA Sports, uno strumento a cui nessun giocatore di FIFA 22 Ultimate Team dovrebbe rinunciare. In questo modo potrete acquistare, vendere giocatori e, in generale, tenere sott'occhio il mercato dei trasferimenti anche quando non state giocando o siete fuori casa, magari approfittando dell'intervallo a scuola o della pausa caffè a lavoro. Inoltre tramite l'app potrete anche personalizzare la vostra squadra e lo stadio, nonché cimentarvi con le Sfide Creazione Rosa.