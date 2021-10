Horizon Zero Dawn: Shuhei Yoshida ci gioca in modalità portatile tramite un GPD Win 3

Shuhei Yoshida di Sony PlayStation ha condiviso tramite Twitter una fotografia nella quale mostra Horizon Zero Dawn - il gioco d'azione di Guerrilla Games - eseguito in modalità portatile tramite GPD Win 3.

Yoshida indica anche quali sono le migliori impostazioni per poter giocare Horizon Zero Dawn su GPD Win 3: Render Scale al 50% e Modalità di visualizzazione a "Tutto schermo". L'immagine mostra il menù di avvio.

GPD Win 3 è una console da gaming portatile che monta un processore 1165G7/1135G7, una RAM da 16GB LPDDR4x 4266, un SSD NVMe da 1 TB e propone prestazioni a 60 FPS con i giochi AAA. Il prodotto è stato finanziato con una campagna Kickstarter che ha raccolto 3.76 milioni di euro. Questa console da gioco costa circa un migliaio di dollari ed è attualmente in fase di spedizione. Yoshida ha chiaramente ricevuto la propria.

