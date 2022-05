PlayStation Plus, maggio 2022: FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods

In attesa della rivoluzione in arrivo il 22 giugno, PlayStation Plus aggiorna la propria line-up a maggio 2022 con tre nuovi giochi, fra cui il blockbuster FIFA 22.

Il 22 giugno PlayStation Plus cambierà volto, come sappiamo: il servizio in abbonamento Sony andrà a integrare l'attuale offerta della piattaforma streaming PlayStation Now e al contempo punterà a irrobustire il proprio catalogo introducendo una gran quantità di giochi PS5 e PS4 che gli utenti potranno scaricare gratuitamente, a patto di sottoscrivere il piano giusto fra i tre disponibili. È tuttavia ancora presto per pensarci, e così arriva anche per maggio 2022 l'aggiornamento tradizionale, con tre nuovi titoli che includono il blockbuster sportivo FIFA 22, l'esperienza cooperativa a base mitologica di Tribes of Midgard e infine il roguelike con visuale isometrica Curse of the Dead Gods. Una selezione che è piaciuta ai lettori di Multiplayer.it? Anche stavolta le opinioni sono state tendenzialmente negative: stando al nostro sondaggio, il 38% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto e il 21% poco soddisfatto, mentre i giochi di maggio sono piaciuti "abbastanza" al 26% degli interpellati e "molto" solo al 16%.

FIFA 22 (PS5 e PS4) FIFA 22, Mbappè L'ultima edizione del calcistico di Electronic Arts, FIFA 22 ha bisogno di ben poche presentazioni. Il pacchetto include anche stavolta le modalità classiche, dalla Carriera a VOLTA Football, dal Pro Club a Ultimate Team, e una gran quantità di licenze ufficiali che vanno dalle leghe alle squadre ufficiali, passando per iconiche competizioni come la UEFA Champions League, la CONMEBOL Libertadores e la UEFA Europa Conference League. Sotto il profilo dei contenuti, insomma, il titolo di EA Vancouver ed EA Romania garantisce numeri di tutto rispetto, pur senza grosse novità, e meccanismi ampiamente collaudati sul fronte del gameplay, immancabilmente rifinito nelle sue caratteristiche grazie a un'intelligenza artificiale migliorata, a un nuovo set di tattiche applicabili in tempo reale e a una fisica della palla rivisitata. La versione PlayStation 5 è chiaramente quella più sofisticata dal punto di vista tecnico, con atleti ancora più somiglianti alle controparti reali (ma non tutti, e il divario si fa sentire parecchio), animazioni mai così realistiche, stadi ricchi di dettagli, una buona telecronaca in italiano firmata da Daniele Adani e Pierluigi Pardo, e infine un ottimo supporto alle peculiarità del controller DualSense. La recensione di FIFA 22.

Tribes of Midgard Tribes of Midgard, i personaggi impegnati a esplorare lo scenario Sviluppato dal team canadese Norsfell, Tribes of Midgard è un action RPG dalla vocazione cooperativa e fortemente ispirato alla mitologia nordica. Nel gioco ci troveremo al comando di un potente guerriero che viene sottratto al Valhalla, riportato in vita e incaricato di fare il possibile per fermare l'avanzata del Ragnarok, il leggendario crepuscolo degli dei. Un'impresa chiaramente non semplice, che però potremo portare a termine con l'aiuto di altri utenti, nell'ambito di partite per un massimo di dieci partecipanti, esplorando un affascinante scenario in cel shading e cimentandoci con le due modalità incluse nel gioco, ovverosia una Saga breve ma intensa e un survival pronto a mettere alla prova le nostre abilità.