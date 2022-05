Xbox Game Pass: ecco i primi giochi di maggio 2022

Microsoft ha annunciato quali sono i primi giochi per gli abbonati a Xbox Game Pass di maggio 2022. Vediamo l'elenco completo compreso di dettagli sulle piattaforme di lancio dei singoli giochi.

I primi giochi di maggio 2022 per gli abbonati a Xbox Game Pass

Oggi, 3 maggio 2022:

Loot River (Cloud, Console e PC)

NBA 2K22 (Cloud e Console PC)

5 maggio 2022:

Trek To Yomi (Cloud, Console e PC)

Citizen Sleeper (Cloud, Console e PC)

10 maggio 2022:

Danganronpa 2 (Cloud, Console e PC)

Eiyuden Chronicle: Rising (Cloud, Console e PC)

This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console e PC)

12 maggio 2022:

NHL 22 (Console)

Come potete leggere, sono inclusi alcuni titoli molto attesi, seppur non proprio freschissimi, come NBA 2K22, che faranno sicuramente piacere agli abbonati, e altri più di nicchia ma comunque interessanti. Molti di questi ultimi saranno disponibili dal giorno di lancio, come lo stilosissimo action Trek to Yomi, Loot River e Citizen Sleeper.

Buone notizie anche per i fan del Giappone, vista la presenza di Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition e di Eiyuden Chronicle: Rising, quest'ultimo disponibile dal giorno di lancio.