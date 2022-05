Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il trailer finale ripercorre gli eventi

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è protagonista di un trailer finale che ripercorre gli eventi della saga cinematografica Marvel con Benedict Cumberbatch.

Come abbiamo scritto nella recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film diretto da Sam Raimi vanta diverse concessioni all'horror ma sa anche quando è il caso di non prendersi sul serio: un mix che il regista conosce molto bene.

Il video, come detto, si pone come una sorta di recap sul personaggio, dalle origini al suo status attuale, ma pone anche le basi per la nuova avventura che lo attende in compagnia di Wong, America Chavez e Wanda Maximoff.

I quattro dovranno affrontare le insidie del Multiverso e viaggiare attraverso mondi alternativi per fermare una terribile minaccia. Ma come stanno davvero le cose?