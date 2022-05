Fortnite: Epic Games vuole pubblicare un editor Unreal nel 2022 e far monetizzare i giocatori

In un'intervista con Fast Company, il CEO di Epic Games - Tim Sweeney - ha affermato che la compagnia ha intenzione di pubblicare un editor Unreal per Fortnite nel corso del 2022 e permettere ai giocatori di monetizzare.

Precisamente, Sweeney ha affermato: "Fortnite Modalità Creativa è un insieme di strumenti che chiunque può utilizzare per costruire la propria isola di Fortnite. Circa la metà del tempo di gioco degli utenti di Fortnite è ora dedicata a contenuti creati da altri e la metà a contenuti di Epic. E questo è solo l'inizio."

"Più avanti nel corso dell'anno, rilasceremo l'Unreal Editor per Fortnite: tutte le funzionalità che avete visto [nell'Unreal Engine] saranno aperte in modo che chiunque possa creare contenuti di gioco e codice di altissima qualità e distribuirli in Fortnite senza dover stipulare un accordo con noi: è aperto a tutti."

Poi continua affermando: "Il nostro obiettivo è quello di renderlo uno strumento di prima classe per raggiungere i consumatori, proprio come accade con i negozi di applicazioni mobile, con le console e con Steam. Ora si guarda anche a Fortnite e a Roblox come modi per raggiungere gli utenti. Inoltre, stiamo costruendo un'economia, che sosterrà i creatori nella creazione di attività commerciali intorno al loro lavoro e nel trarre profitti sempre maggiori dal commercio che deriva dalla fruizione dei loro contenuti."

Fortnite è una piattaforma videoludica sempre più ampia

Lo scorso mese, invece, Epic Games ha reso disponibile l'Unreal Engine 5. Ecco un nostro articolo dedicato nel quale vi spieghiamo cosa ha annunciato Epic Games durante lo State of Unreal 2022.