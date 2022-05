The Callisto Protocol svela un dettaglio di un mostro e promette novità a brevissimo

The Callisto Protocol, nuovo gioco horror, sarà nuovamente svelato la prossima settimana, ma nel frattempo abbiamo occasione di vedere un piccolo dettaglio del gioco, precisamente di uno dei mostri.

Come potete vedere, l'informazione è stata condivisa tramite Twitter da Glen A. Schofield. Parliamo del fondatore di Striking Distance Studios, team di sviluppo di The Callisto Protocol. L'immagine mostra un pezzo di un mostro, difficile dire esattamente quale. Di certo si tratta di una creature deforme, piena di pustole e raccapricciante.

Schofield afferma anche che "se non segui già l'account Twitter di The Callisto Protocol, ora è un buon momento per iniziare". Ci svela inoltre che la prossima settimana ci saranno novità per il gioco, anche se non indica in modo preciso quando e in che formato. Sarà un nuovo trailer, oppure dovremo accontentarci di qualche immagine tratta dal gioco?

Schofield è noto in quanto uno dei creatori di Dead Space (che tornerà con un remake, eccone la data di uscita). Inoltre, ha lavorato a Call of Duty dopo aver fondato Sledgehammer Games. The Callisto Protocol, invece, è legato a PUBG, anche se sappiamo poco del gioco horror per il momento. È stato detto che sarà "spaventoso, cupo, inquietante e spiacevole". Vi intriga?