Classifica eShop: Fire Emblem Engage resta in prima posizione, Just Dance 2023 secondo

Fire Emblem Engage è rimasto al primo posto della classifica eShop, che rispetto alla scorsa settimana ha visto la rimonta di Just Dance 2023 Edition: il party game prodotto da Ubisoft è salito dalla quarta alla seconda posizione, a conferma della sua popolarità.

Fire Emblem Engage Just Dance 2023 Edition Minecraft Mario Kart 8 Deluxe Fire Emblem Engage + Expansion Pass Nintendo Switch Sports Stardew Valley LEGO Harry Potter Collection Among Us Dragon Ball FighterZ

Sorprendentemente, Pokémon Violetto e Scarlatto sono finiti fuori della top 10, rispettivamente al dodicesimo e ventiduesimo posto: probabilmente in questo caso le vendite del nuovo episodio della serie curata da Game Freak si sono concentrate sul formato retail, che in effetti li vede ancora protagonisti delle varie classifiche.

Per quanto riguarda invece la top 10 riservata ai titoli solo in digitale, Stardew Valley rimane saldo al comando ma poi lo scenario cambia parecchio: Among Us è salito in seconda posizione, Uno è passato dal decimo al terzo posto e hanno fatto il proprio ingresso sia Persona 4 Golden che Scott Pilgrim Vs. The World: The Game.