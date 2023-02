Hogwarts Legacy, la durata della campagna rivelata da un leaker

La durata della campagna di Hogwarts Legacy è stata rivelata dal noto leaker PlayStation Game Size, che ha riportato valori molto differenti in base a come si scelga di procedere: 15-20 ore laddove ci si concentri sulla storia e le missioni a essa collegate, che diventano 60-70 laddove si punti al Platino.

Si tratta di valori più o meno in linea con i dati ufficiali per il completamento al 100% di Hogwarts Legacy, mentre è chiaro che procedendo dritto per dritto si riuscirà ad arrivare ai titoli di coda in tempi sostanzialmente più rapidi.

Ragionandoci un attimo, si tratta di un approccio sensato: chi vuole esplorare il mondo di Hogwarts Legacy da cima a fondo avrà la possibilità di dedicare al gioco anche un centinaio di ore e oltre, mentre chi dispone di meno tempo potrà optare per un percorso diretto.

Stando ai Trofei, sono venuti fuori anche altri dati sulla campagna di Hogwarts Legacy, nella fattispecie il numero totale dei nemici che ci troveremo ad affrontare divisi per tipologia, il numero di incantesimi, le sfide e le quest secondarie, le arene, le corse a bordo delle scope e i collezionabili.

Naturalmente si tratta di cose che potremo vedere e scoprire in prima persona non appena l'atteso tie-in ispirato al Wizarding World farà il proprio debutto nei negozi: l'appuntamento è fissato al 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre i possessori di PS4, Xbox One e Nintendo Switch dovranno avere un po' di pazienza in più.