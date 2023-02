Elden Ring: è stato annunciato un evento dal vivo che includerà "giveaway, contest, PvP" e non solo

Bandai Namco - editore di Elden Ring - ha annunciato che condurrà un evento dal vivo per il gioco soulslike di FromSoftware, in occasione del suo primo anniversario. La data è il 25 febbraio 2023 e lo show avrà luogo a Stoccolma, in Svezia. Sarà possibile seguirlo anche tramite Twitch.

Questo evento sarà ad accesso gratuito ma limitato ai maggiori di 18 anni. Lo show è dedicato alla community di Elden Ring e non pare che sarà il luogo adatto per un annuncio della chiacchierata espansione del soulslike.

Sarà invece uno spazio dedicato a "giveaway, contest, premi esclusivi, quiz, cosplay e PvP". L'annuncio è avvenuto tramite i social network, come potete vedere poco sotto. L'evento sarà organizzato in collaborazione con Red Bull Gaming Sphere. Nuove informazioni a riguardo arriveranno più avanti.

Come già detto, non ci aspettiamo di vedere annunci dedicati a espansioni o DLC, ma ovviamente saremmo ben felici di essere smentiti. Elden Ring è stato amato da pubblico e critica e i fan sperano che nuovi contenuti, nella forma di mappe, boss e lore, arrivino presto.

Per ora non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo, purtroppo, quindi dovremo attendere. Nel frattempo, possiamo ingannare l'attesa guardando la streamer MissMikkaa che ha battuto Margit con una chitarra acustica.