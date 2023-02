Quanto vendono i giochi shovelware che regalano Platini in pochi minuti? Ecco un esempio

Come forse saprete, nei negozi digitali esistono una gran quantità di giochi che vengono comunemente identificati come shovelware, ovvero titoli di bassa qualità e di breve durata che spesso hanno il solo scopo di permettere all'utente di accumulare trofei/obiettivi in modo facile e veloce. Per molti si tratta di giochi inutili, ma certi utenti amano accumulare Platini indipendentemente dal "valore" o dalla difficoltà. Quanto è grande questo mercato?

Non abbiamo numero complessivi, ma possiamo vedere un specifico esempio grazie a uno sviluppatore. Matthew Green, di The Voices Games, ha indicato che il gioco Spectrewoods ha venduto oltre 100.000 copie su PS4 e PS5.

Spectrewoods è un walking simulator con meccaniche sparatutto che può essere completato in cinque minuti, come potete vedere anche dal video poco sotto. Il prezzo di vendita in dollari è di 49 centesimi, mentre in euro si abbassa a 25 centesimi. Non si tratta di una conversione diretta e bisogna tenere in considerazione possibili vendite in altre valute, ma nondimeno possiamo affermare che i guadagni derivati da questo gioco si assestano facilmente su una o due decine di migliaia di dollari di guadagno, anche tenendo conto della fetta del PS Store e di altre spese (tasse, licenze et similia).

Non sono cifre enormi, ma dobbiamo considerare che questo tipo di giochi può essere realizzato in pochissimo tempo, da una sola persona, senza grandi investimenti economici e creativi. Realizzando una buona quantità di questi giochi, anche in caso di fallimento di alcuni di essi, una persona può accumulare un po' di soldi extra.

Ovviamente vi è grande competizione in quanto il mercato è sommerso di giochi di questo tipo e non crediamo che la media sia di 100.000 copie vendute per ogni shovelware, ma nondimeno è chiaro che vi sia un mercato più florido di quanto alcuni potrebbero pensare.