Cyberpunk 2077, Hideo Kojima sarà presente nel gioco come in Death Stranding?

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 si sono congratulati con Hideo Kojima per il lancio di Death Stranding su PC, e lo hanno fatto in una maniera quantomeno originale, portando virtualmente il game director giapponese nel loro titolo.

Si tratta di un'idea che Kojima ha sfruttato molto spesso in Death Stranding, introducendo ad esempio Conan O'Brien nel gioco insieme ad altri ospiti che sono comparsi in una curiosa forma di cameo, assegnando missioni al protagonista.

Non è chiaro se l'intenzione di CD Projekt RED sia effettivamente quella di creare una versione virtuale di Hideo Kojima da collocare fra le strade di Night City, ma quel che è certo è che gli utenti sui social hanno preso l'idea con grande entusiasmo.

Esiste dunque la possibilità che da un semplice teaser nasca un'effettiva collaborazione, che nel caso del game director giapponese rappresenterebbe una sorta di riconoscimento alla carriera da parte di un team di sviluppo occidentale?

Per il momento prendiamo invece la cosa per quello che dovrebbe essere: il doveroso riconoscimento nei confronti di un autore di culto, che ha appena portato la sua ultima creazione anche su PC.

From Tokyo to Night City - that's quite a ride...

Congratulations on the PC launch of Death Stranding, Kojima-san and the team!

PC版の発売、おめでとうございます㊗️#DeathStrandingPC #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/2gcaN1oHP5