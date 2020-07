Milan Games Week 2020 si svolgerà anche in presenza, con accesso gratuito

Milan Games Week 2020 si svolgerà quest'anno in versione digitale, come già noto, ma una parte dell'evento sarà in presenza, con accesso limitato a un determinato numero di visitatori ma gratuito.

La notizia arriva da uno dei numerosi panel dell'UltraPop Festival, in cui si è parlato appunto della fiera milanese e delle novità che caratterizzeranno la nuova edizione per via della ben nota emergenza sanitaria.

Nel caso dell'accesso limitato parliamo infatti di qualcosa come duemila persone, ovviamente organizzate in maniera rigorosa, ma che soprattutto potranno visitare l'evento e provare i giochi esposti in forma gratuita.

In che modo verranno selezionati i partecipanti? Gli organizzatori stanno pensando al modo migliore per farlo, ma nel frattempo hanno ribadito l'ovvia presenza digitale con canali appositi aperti su Twitch.

A tal proposito, durante la Milan Games Week 2020 in formato digitale ci sarà anche modo di far incontrare i vari influencer con i loro fan in sessioni singole a tempo limitato, utilizzando eventualmente un programma di chat.