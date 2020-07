Google Play Pass disponibile in Italia: come funziona e quanto costa

Google Play Pass è ufficialmente disponibile anche in Italia: circa un anno fa debuttò negli Stati Uniti, dove ad oggi ha permesso di giocare a diverse applicazioni senza pubblicità o contenuti a pagamento, candidandosi ufficialmente a nuovo servizio in abbonamento mobile. Ma scopriamo maggiori dettagli in questo rapido articolo.

Innanzitutto come funziona Google Play Pass? Si tratta di un servizio in abbonamento che permette di accedere a contenuti digitali altrimenti inaccessibili: centinaia di applicazioni e di giochi, senza pubblicità di sorta o acquisti in app. Il catalogo nell'ultimo anno si è aggiornato costantemente, e include anche veri e propri "titoli" degni di interesse particolare, come Sonic The Hedgehog, Teslagrad, Forgotton Anne, solo per citarne alcuni.

Non mancano contenuti pensati per i bambini, nell'apposita voce "App e giochi per bambini". Non si segnalano esclusive di alcun tipo, per ora, ma l'introduzione di giochi normalmente presenti a pagamento: Monument Valley 2, Stardew Valley, Terraria, Titan Quest HD, e tanti altri.

Passiamo alle considerazioni sul prezzo di abbonamento: quanto costa Google Play Pass? L?utente può scegliere tra i 4,99 euro al mese, oppure i 29,99 euro l'anno, anche con la possibilità di condividere l'accesso all'abbonamento con i membri del gruppo Famiglia. Viene proposto anche un mese di prova gratuita; potete trovare maggiori dettagli presso la pagina web ufficiale di Google Play Pass.