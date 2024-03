GTA 6, c'è chi si è messo a contare i nei sul viso di Lucia pur di parlarne

In effetti è passato ormai un bel po' di tempo dal primo trailer di GTA 6 , che si è limitato a presentare i protagonisti dell'avventura e l'ambientazione, indicando il periodo di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S , fissato a un generico 2025.

Probabilmente è vero che GTA 6 sarà il lancio più importante nella storia dei videogiochi , ma è chiaro che la mancanza di informazioni sta rendendo l'attesa davvero spasmodica , specie per le pagine social che si alimentano solo ed esclusivamente di notizie e rumor sul gioco.

Qualcuno si è messo a contare i nei presenti sul viso di Lucia , la protagonista femminile di GTA 6 , per portare avanti un discorso sul realismo grafico del nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games.

Qualcosa si muove?

Dovendo anche noi contare qualche neo, la domanda è ovviamente quando Rockstar Games prevede di fornire ulteriori dettagli su GTA 6, visto che a un certo punto la macchina promozionale organizzata per il lancio del nuovo capitolo si metterà in moto al fine di convogliare gli entusiasmi in vista dell'uscita.

Ad esempio, alcuni giorni fa il sito di Rockstar Games ha cambiato alcuni dettagli nell'area video, facendo pensare all'arrivo del secondo trailer. Che dite, è ancora troppo presto?