Wo Long: Fallen Dynasty, Team Ninja celebra un nuovo traguardo come quantità di giocatori

Il Team Ninja ha festeggiato un nuovo traguardo raggiunto in termini di quantità di giocatori per quanto riguarda Wo Long: Fallen Dynasty, che ha recentemente superato i 5 milioni di utenti registrati, confermando dunque l'ottimo impatto avuto sul pubblico.

Mentre lo studio si prepara al prossimo lancio di Rise of the Ronin, arrivano risultati molto confortanti anche per quanto riguarda il titolo precedente del team, che a quanto pare ha raggiunto una notevole popolarità sulle varie piattaforme, con oltre 5 milioni di giocatori che sono stati registrati all'interno dell'action RPG con elementi souls-like.