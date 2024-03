Kingdom Come: Deliverance è disponibile da oggi su Nintendo Switch, trailer di lancio

Kingdom Come: Deliverance è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch con la Royal Edition, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Warhorse Studios e Plaion.

Come sappiamo, il gioco continua ancora a vendere dopo sei anni, a conferma delle sue tante qualità, ed è bello che ora anche i possessori della console ibrida giapponese possano immergersi in questa appassionante avventura ambientata nella Boemia medievale.

A occuparsi della conversione è stata Saber Interactive, che si è appena separata da Embracer Group e ha dato prova di ottime capacità proprio su Nintendo Switch adattando titoli del calibro di The Witcher 3: Wild Hunt e Vampyr, ma non solo.