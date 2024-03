Fallout, serie Amazon: una prima clip video mostra Walton Goggins in azione

La scorsa puntata del programma televisivo Late Night with Seth Meyers aveva l'attore Walton Goggins come ospite speciale, e in tale occasione è stata mostrata quella che è stata definita la prima clip della serie TV Amazon su Fallout, visibile qui sotto.

Come è noto, Goggins interpreta Cooper Howard, un ghoul all'interno della serie, ed è su questo che si incentra il breve video in questione.

Si tratta solo di 30 secondi, ma è un vero e proprio frammento estratto direttamente dal girato della serie, dunque non un trailer o qualcosa del genere.

Vediamo il personaggio, che sembra essere un cacciatore di taglie, entrare in una città che riprende un po' lo stile far west di alcuni insediamenti visti nella serie post-apocalittica di Bethesda, e avviare uno scambio piuttosto teso con gli abitanti.