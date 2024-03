Alone in the Dark, ma sul serio: PewDiePie ha passato la notte in una casa abbandonata

THQ Nordic ha insomma cercato di ricreare la follia della Derceto di Alone in the Dark , che come detto tutti potremo sperimentare fra pochi giorni: l'uscita del gioco è fissata al 20 marzo .

Trasformata in una sorta di enorme escape room , la casa in questione ha fatto da sfondo a sequenze inquietanti, in cui PewDiePie e un altro content creator, PJ, si sono ritrovati a esplorare stanze buie, corridoi scricchiolanti e porte che sbattono in lontananza alla ricerca di determinati oggetti.

Alone in the Dark si prepara al lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e THQ Nordic ha pensato bene di celebrare l'evento invitando il noto youtuber PewDiePie a passare la notte in una casa abbandonata in quel di Londra.

Un grande ritorno, ma non il primo

Come saprete, la serie di Alone in the Dark è nata nell'ormai lontano 1992 grazie al talento di Frederick Raynal e di Infogrames, che hanno dato vita al primo survival horror tridimensionale della storia, sperimentando soluzioni tecniche che sarebbero poi state clamorosamente riprese da Resident Evil.

Dopo una prima trilogia, la saga è tornata in diverse occasioni ma senza grande fortuna: nel 2001 con Alone in the Dark: The New Nightmare, nel 2008 con il reboot Alone in the Dark e infine nel 2015 con l'esperienza a base multiplayer Alone in the Dark: Illumination.