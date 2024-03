Helldivers 2 ha il suo LetMeSoloHer: si chiama .atasu e non vi negherà un abbraccio

Anche Helldivers 2 ha il suo LetMeSoloHer, sebbene in questo caso l'eroe silenzioso sia uno che abbraccia tutti per innescare la peculiare meccanica dell'invulnerabilità pensata dagli sviluppatori di Arrowhead Game Studio.

Tutto è cominciato con un post su Reddit, quando tale .atasu si è presentato agli utenti di Helldivers 2 dicendo di avere un personaggio al livello 50 e oltre duecento ore di gioco, e di essere dunque alla ricerca di nuovi stimoli. Il suo obiettivo? Abbracciare gli altri giocatori.

"Mi piace rispondere alle richieste di soccorso", ha scritto .atasu; e tante persone hanno potuto confermare la sua vocazione, essendo stati salvati all'ultimo momento da un misterioso abbracciatore che rispondeva al nome di Skull Admiral .atasu.

"Se sto giocando in vista degli SOS, inizio con il livello di difficoltà 3-4", ha detto ai microfoni di IGN. "Qualora fino al livello nove tutto sia libero da segnali di aiuto, inizio la mia operazione a livello 5-7, in modo che chiunque sia alla ricerca di un gruppo possa unirsi per poi passare eventualmente a difficoltà superiori"

Non solo: .atasu si offre spesso e volentieri anche di spiegare le meccaniche dello sparatutto targato Arrowhead, non sempre chiarissime per gli ultimi arrivati. Insomma, il suo è un vero e proprio ruolo di tutore, e il bello è che si diverte un mondo a svolgerlo.

"È molto gratificante", ha dichiarato .atasu. "Ricordo che ero un cadetto e cercavo di capire come uccidere un Charger. Così adesso, se vedo qualcuno alle prese con qualcosa, cerco di aiutarlo." Ad oggi l'utente ha risposto a oltre cento richieste d'aiuto e nulla fa pensare che voglia smettere.