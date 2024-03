Palworld: aperte le iscrizioni ai test a numero chiuso per i nuovi contenuti in arrivo

Gli sviluppatori di Pocketpair hanno aperto le iscrizioni ai test a numero chiuso di Palworld, tramite i quali i giocatori potranno offrire feedback relativi a bug e problemi vari e al tempo stesso avere un'anteprima dei nuovi contenuti in arrivo.

Il community manager Bucky ha precisato che l'obiettivo principale dei test è quello di individuare e fare piazza pulita dei bug prima della pubblicazione dei prossimi aggiornamenti di Palworld, invitando ad astenersi dal registrarsi coloro che invece vogliono semplicemente provare i nuovi contenuti in arrivo.

"Vi preghiamo di notare che l'ambiente di test è molto importante per noi per trovare ed eliminare bug e problemi prima di pubblicare i contenuti, quindi vi saremmo grati se vi iscriveste solo se avete intenzione di impegnarvi nei test", ha scritto Bucky, aggiungendo che "non sono intesi per giocare liberamente o per sperimentare i nuovi contenuti in anticipo".