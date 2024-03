Call of Duty: Warzone Mobile, un video di gameplay su iPhone 15 Pro

Call of Duty: Warzone Mobile è protagonista di un video di gameplay catturato da IGN su iPhone 15 Pro, con diciannove minuti di sequenze in-game che mostrano un'intera partita nella modalità battle royale Warzone, appunto.

In uscita su iOS e Android il 21 marzo, Call of Duty: Warzone Mobile punta senz'altro a consolidare il franchise Activision in ambito mobile grazie alla riduzione di un'esperienza multiplayer che ha riscosso finora un grandissimo successo su PC, PlayStation e Xbox.

Come si può vedere nel filmato, in termini tecnici Warzone Mobile appare del tutto simile a Call of Duty: Mobile, ma bisognerà testarlo a server aperti per verificare la solidità del netcode e le sue ripercussioni sulla fluidità del gioco.