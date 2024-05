Final Fantasy 6: vediamo un film "live action" creato con l'IA incentrato sul gioco

In particolare, vengono riprodotte in maniera molto fedele alcune ambientazioni, momenti di scene d'intermezzo e di gioco, tecnologie presenti nel titolo Square Enix originale e soprattutto la caratterizzazione dei personaggi.

Lo youtuber giapponese Touya ha lavorato a lungo su una sorta di ricostruzione della storia di Final Fantasy 6 in forma cinematografica, da mettere in scena attraverso un video in stile "live action" creato con l'intelligenza artificiale , e il risultato è notevole, tutto sommato.

Personaggi e ambientazioni ben ricreati

Terra, Celes, Edgar, Locke, Kefka, Cyan e altri risultano particolarmente convincenti in questa resa in stile "live action", per così dire, effettuata attraverso l'intelligenza artificiale generativa, sebbene vi siano alcuni dei difetti classici di questo tipo di tecnologia.

Tra le ambientazioni, possiamo riconoscere Narshe, Figaro Castle, Mt Koltz, Phantom Forest e vari altri scenari classici del gioco, con risultati un po' altalenanti ma comunque notevoli, se si pensa anche agli standard classici dei video costruiti con l'intelligenza artificiale.

Nel frattempo, un rifacimento videoludico di Final Fantasy 6 continua ad essere un sogno per molti giocatori, considerando che il capitolo in questione è ancora considerato uno dei migliori in assoluto della serie Square Enix, ma al di là dell'adattamento visto in Pixel Remaster la questione resta ancora molto nebulosa.