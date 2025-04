Grida "stop all'IA per il genocidio" e interrompe la festa per i 50 anni di Microsoft: licenziata

L'email di licenziamento evidenzia come la condotta sia stata giudicata aggressiva e abbia richiesto l'intervento della sicurezza. Nell'email visionata da The Verge, Microsoft ha comunicato a Ibtihal Aboussad che il suo rapporto di lavoro è stato interrotto a causa di "atti di cattiva condotta".

Le proteste durante l'evento per i 50 anni di Microsoft

La decisione di Microsoft è giunta in seguito alle proteste durante l'evento, in cui l'amministratore delegato della divisione IA, Mustafa Suleyman, era stato definito "trafficante di guerra" e l'azienda era stata esortata a "smettere di usare l'intelligenza artificiale per il genocidio nella nostra regione", ovvero la Palestina.

Anche una seconda manifestante, Vaniya Agrawal, legata al gruppo di dipendenti "No Azure for Apartheid" che si oppone ai contratti di Microsoft con Israele, aveva interrotto l'evento durante gli interventi di figure storiche dell'azienda come Bill Gates e Satya Nadella. Agrawal era stata licenziata poco dopo aver rassegnato le dimissioni.

"Oggi, lei ha interrotto un discorso dell'amministratore delegato di Microsoft AI Mustafa Suleyman durante l'evento per il 50° anniversario dell'azienda a Redmond, Seattle, urlando e puntando il dito contro l'amministratore delegato di fronte a migliaia di partecipanti in diretta, e formulando accuse ostili, immotivate e altamente inappropriate contro l'amministratore delegato, l'azienda e Microsoft in generale", si legge nell'email inviata a Ibtihal Aboussad. "Sebbene l'amministratore delegato sia rimasto calmo e abbia tentato di stemperare la situazione, la sua condotta è stata così aggressiva che ha dovuto essere scortata fuori dalla sala dalla sicurezza."

"L'azienda ha concluso che la sua cattiva condotta era volta a ottenere notorietà e causare la massima interruzione di questo evento tanto atteso", si legge ancora nell'email. "È anche preoccupante che lei non si sia scusata con l'azienda e, anzi, non abbia mostrato alcun rimorso per l'effetto che le sue azioni hanno avuto e avranno." Al momento Microsoft non ha ancora risposto a The Verge per un commento sui licenziamenti.

