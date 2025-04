Il prezzo di Nintendo Switch 2 è corretto per quello che offre, c'è Switch 1 per chi non può permetterselo

Doug Bowser, il presidente di Nintendo of America, è tornato a parlare del prezzo di Nintendo Switch 2 affermando che, per quanto sia alto e magari non alla portata di tutti i fan, è "adeguato al valore della macchina".

C'è sempre Nintendo Switch 1 per chi non può permettersi la nuova console

Bowser ha aggiunto che Nintendo Switch 1 rimarrà sul mercato e continuerà a essere supportato anche per tutti quei fan che non potranno permettersi la nuova console ma desiderano comunque giocare ai titoli della grande N.

"Sappiamo che ci sono persone che potrebbero non essere in grado di permettersi il prezzo di Switch 2.

"Ecco perché vogliamo che le altre console Switch restino disponibili, in modo che abbiano ancora l'opportunità di entrare nel nostro universo di gioco, di far parte di questi personaggi in questi mondi e di vederne il valore, se volete, a prescindere dalla console."

Doug Bowser

Sempre Bowser, ma in un'intervista con il Washington Post, ha dichiarato che il costo di Nintendo Switch 2 non dipende dai dazi annunciati da Donald Trump e che al momento non ci sono piani per ridurre il prezzo della precedente console.