iOS 19 porterà uno stravolgimento del design con icone traslucide, barre galleggianti e tanto altro

Ci eravamo recentemente lasciati con l'arrivo di iOS 18.4 , la nuova versione del sistema operativo mobile che porta con sé Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia, anche per il territorio italiano. In particolare, un leak delle ultime ore suggerirebbe una rivoluzione nel design attesa con il futuro iOS 19 , con icone galleggianti e tanto altro ancora: scopriamo insieme le nuove indiscrezioni nel dettaglio.

Design ispirato a visionOS per iOS 19?

Un video recentemente pubblicato dal canale YouTube Front Page Tech mostra quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il design completamente rinnovato di iOS 19, prendendo nettamente le distanze dalle recenti iterazioni. Entrando maggiormente nei dettagli, la caratteristica che salta subito all'occhio è sicuramente l'aspetto fortemente ispirato a visionOS, vale a dire il sistema operativo di Apple Vision Pro, con la presenza di elementi traslucidi e barre galleggianti. Proprio le icone dovrebbero presentare un aspetto più rotondeggiante rispetto alle precedenti versioni del sistema operativo, nonostante non risultino perfettamente circolari come visto in visionOS.

Il presunto design di iOS 19

Un altro cambiamento significativo riguarda poi la barra inferiore della maggior parte delle app native come Apple Music, App Store, Apple TV e Messaggi, che apparirà come "galleggiante", distanziandosi e sollevandosi dal resto della schermata. La barra di ricerca, qui posizionata nella zona inferiore e non più in alto come nelle versioni passate di iOS, presenterebbe uno sviluppo orizzontale, accompagnata a sinistra da un pulsante che consentirebbe di ritornare all'attività precedente. Farà eccezione invece la barra di ricerca all'interno dell'app Messaggi, che sarà presente a schermo in maniera perenne.