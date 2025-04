Samsung cresce grazie a Galaxy S25 e ai chip DRAM

Il titolo Samsung ha registrato un incremento del 4% in Borsa in seguito alla pubblicazione di dati trimestrali preliminari che hanno superato le aspettative degli analisti. A trainare questi risultati positivi sono state principalmente le vendite degli smartphone Galaxy S25 e la solida performance del settore dei chip di memoria DRAM.

I risultati di Samsung sopra le attese

Questi risultati giungono in un contesto economico globale segnato da incertezze, in particolare a causa dei dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti (e ora sospesi) sotto l'amministrazione Trump. Tuttavia, nel primo trimestre, i conti di Samsung hanno beneficiato anche dell'accumulo di scorte da parte di rivenditori e produttori cinesi, anticipando possibili ulteriori restrizioni commerciali. Anche il segmento server, sostenuto dalla forte domanda di memorie DRAM ad alta densità, ha contribuito significativamente alla redditività dell'azienda.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Nonostante la performance positiva, si percepisce una certa cautela riguardo alle previsioni per la seconda metà dell'anno fiscale. Samsung è attualmente impegnata nell'ottenere le necessarie approvazioni da Nvidia per i suoi chip HBM di nuova generazione, componenti cruciali per il mercato in espansione dei processori destinati all'intelligenza artificiale. In questo settore, la concorrenza con SK Hynix si intensifica, con quest'ultima che ha già iniziato a consegnare i primi chip HBM4 a clienti selezionati, posizionandosi come potenziale fornitore privilegiato per Nvidia.

Anche il mercato degli smartphone presenta sfide. Sebbene il lancio della serie Galaxy S25 a gennaio abbia rafforzato la posizione di Samsung nel segmento premium, l'introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti sui prodotti provenienti dal Vietnam, dove l'azienda produce molti dei suoi dispositivi, potrebbe avere un impatto negativo. In risposta, Samsung sta valutando una maggiore diversificazione della produzione in paesi come il Brasile, anche se i benefici di tale strategia richiederanno tempo per materializzarsi.

E voi che cosa ne pensate di questi risultati? Diteci la vostra nei commenti, mentre i prezzi italiani di Samsung Galaxy S25 Edge sono trapelati in rete, e non vi faranno contenti.