Indiana Jones e l'antico Cerchio trasformato in un'avventura classica di Lucasarts? Qualcuno lo ha fatto

I videogiocatori d'esperienza e di buon gusto, quando sentono il nome Indiana Jones non pensano ai cloni di Tomb Raider, ma alle avventure punta e clicca classiche di Lucasarts , tra le quali spiccano due gioielli dedicati proprio al famoso archeologo interpretato da Harrison Ford. Il canale YouTube 64 Bit ha deciso di giocare con la nostalgia realizzando un video "demake" proof-of-concept in cui immagina una versione adventure di Indiana Jones e l'antico Cerchio di Machinegames, che per la cronaca è un gioco d'azione in prima persona.

Frusta di pixel

Il modello seguito è quello di Indiana Jones and the Fate of Atlantis, per un risultato finale che fa venire voglia di giocarci davvero, tanto riesce a toccare le giuste corde. Ora, prima di guardare il filmato ci preme di avvisarvi che contiene delle enormi anticipazioni sullla trama di Indiana Jones e l'antico Cerchio. Se non volete averle, perché magari lo state aspettando su PlayStation 5 (dove uscirà il 17 aprile), evitate la visione.

Come potete vedere, sono state ricostruite alcune delle scene più memorabili del gioco rese con un'estetica 2D d'epoca. Ad esempio, si può vedere l'irruzione iniziale al Marshall College, che dà il via agli eventi del gioco, così come la scena mostrata nel trailer ufficiale di gameplay dove Indy è sepolto fino al collo nel deserto e abbandonato come morto.

Come ci si poteva aspettare, il video ripropone l'iconica interfaccia a verbi e l'inventario di Fate of Atlantis e include persino la comparsa di un pollo di gomma con una carrucola in mezzo che farà felici i fan di Monkey Island. Sì, lo vorremmo decisamente giocare in questa forma. E non siamo i soli, oltretutto, perché Craig Derrick, il produttore esecutivo di Indiana Jones e l'antico Cerchio, ha avallato il video su X, scrivendo: "Fermate tutto e date un'occhiata a questo - il team @64BitsAnimation ha appena reimmaginato Indiana Jones e l'antico Cerchio come una classica avventura in stile LucasArts, ed è oro puro! È un lavoro super figo e davvero impressionante. Ho bisogno di giocare tutto il gioco in questo modo ora!"