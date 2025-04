Le tessere di ricarica del PS Store di Instant Gaming sono in sconto in tempo per le nuove offerte di Sony

Le offerte di primavera del PS Store si sono ampliate con tanti altri sconti per videogiochi di qualità e, ammettiamolo, siamo tutti tentati di comprare proprio quel titolo che è da tempo nella nostra Lista dei desideri ora che è a un prezzo un po' più interessante. Se state per farlo, però, vi conviene fare un passaggio in più ma molto veloce: comprare una tessera di ricarica del portafogli PlayStation Store tramite Instant Gaming a prezzo scontato. Ad esempio, potete pagare 54,99€ e ottenere 60€ di credito per PS Store. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Sono disponibili vari tagli e ovviamente potete comprare più schede di ricarica in un colpo solo. Precisiamo che questi codici sono validi unicamente per gli account italiani. Il prezzo indicato è già quello definitivo.