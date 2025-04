Sony e Bandai Namco hanno tagliato i bonus ai dipendenti giapponesi, ma alzato i salari

Chiariamo che il concetto di "bonus" è diverso in Giappone rispetto all'occidente , poiché vengono dati a tutti i lavoratori, solitamente due volte l'anno (in estate e in inverno). Sebbene l'importo del bonus vari a seconda dell'azienda, solitamente è correlato al valore di alcuni mesi di stipendio, il che significa che rappresenta una parte significativa del reddito annuo di alcune persone.

Attirare lavoratori

Come sottolinea Nikkei Business, Sony e Bandai Namco hanno recentemente rinnovato i loro sistemi retributivi abolendo parzialmente questi bonus al fine di redistribuirli come parte dello stipendio mensile e aumentare così di fatto gli stipendi medi. Nello specifico, hanno abolito i bonus invernali e li hanno convertiti in stipendio, mentre i bonus estivi continuano ad essere erogati regolarmente.

Il palazzo di Sony

Per quanto riguarda l'impatto sugli stipendi, lo stipendio iniziale per alcune posizioni entry-level presso Sony Group è stato aumentato di 38.000 yen, e se si tiene conto dell'aumento salariale complessivo di 10.000 yen, il totale ammonta a un aumento di 48.000 yen (circa 300 euro al cambio attuale).

Per quanto riguarda Bandai Namco, l'introduzione del nuovo sistema retributivo nel 2022 ha comportato un aumento degli stipendi iniziali da circa 1.500 dollari USA a circa 1.980 dollari USA. Inoltre, nel 2025, lo stipendio iniziale è stato aumentato di ulteriori 100 dollari USA.

Il motivo principale per cui le compagnie giapponesi stanno attuando queste modifiche ai salari è la mancanza di lavoratori. Per attirarne di nuovi, le offerte devono quindi essere migliori e bisogna investire sulle risorse umane, facendo diventare le aziende più appetibili. Gratificando chi lavora per te lo motivi a fare meglio. È lo stesso principio per cui Konami ha alzato gli stipendi medi per il quarto anno di fila. Lo sappiamo che in Italia dinamiche del genere sono difficili da comprendere, ma sforziamoci tutti di farlo.