FromSoftware aumenta lo stipendio dei dipendenti, così che "possano applicarsi allo sviluppo"

La parole di FromSoftware

La compagnia ha dichiarato: "Presso FromSoftware ci sforziamo di creare giochi che trasmettano emozioni, creino valore e ispirino gioia. A tal fine, stiamo lavorando per ottenere un reddito stabile e un ambiente di lavoro gratificante in cui i nostri dipendenti possano applicarsi allo sviluppo. L'aumento dello stipendio di base e di quello iniziale è un'attuazione di questa politica. Continueremo a sviluppare giochi con la speranza di ispirare i giocatori e creare qualcosa di valore".

Hidetaka Miyazaki

FromSoftware attualmente dà l'impressione di una compagnia solida, che negli anni è cresciuta in modo attento e non si è così ritrovata a dover licenziare personale. In precedenza Hidetaka Miyazaki, presidente, aveva detto parlando dei licenziamenti di massa: "Parlando a me stesso e a questa azienda, voglio dire che non è una cosa che augurerei allo staff di FromSoftware nemmeno tra un milione di anni... Anche se non possiamo dire al 100% - non possiamo dire con assoluta certezza cosa ci riserverà il futuro di From e Kadokawa - almeno finché questa azienda sarà sotto la mia responsabilità, è una cosa che non permetterò che accada."

Parlando dei prodotti in arrivo, il prossimo gioco di FromSoftware sarà più grande di Elden Ring? Miyazaki dice cosa potremmo aspettarci.